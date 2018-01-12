Стало известно, на сколько суд продолжил арест экс-регионалу Ефремову

Старобельский райсуд Луганской области продлил до 12 марта нынешнего года срок решения о содержании под стражей экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 суток до 12 марта включительно", – заявил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу, 12 января, сообщает портал "Українські новини".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство, поданное следователями Генеральной прокуратуры Украины. При этом защита подсудимого, напротив, просила выпустить его из-под стражи.

Страробельский райсуд счел, что Ефремов, выйдя на свободу, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям. Ради безопасности трех из них уже были применены дополнительные меры охраны.

Напомним, ранее экс-глава милиции Луганщины рассказал о том, как Ефремов угрожал ему сепаратистским "референдумом".