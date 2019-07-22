Адвокат освобожденного Ефремова сообщил о планах подзащитного

Александр Ефремов возвращается в Киев / УНИАН

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины бывший народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов, который накануне был отпущен из СИЗО под домашний арест, будет в ближайшем будущем возвращаться в Киев.

Адвокат экс-регионала Александр Мельников в комментарии УНИАН подчеркнул, что суд пока не огласил причину изменения меры пресечения для Ефремова.

По словам защитника, постановление суда будет оглашено позже, из чего станет очевидна мотивация инстанции.

Мельников считает, что суд принял к сведению позицию защиты и Ефремова и принял решение о его освобождении под домашний арест.

"Сторона обвинения не предоставила ни одного доказательства вины Ефремова в чем-либо", - сказал он.

Адвокат добавил, что под круглосуточным домашним арестом его подзащитный будет находится до 20 сентября, поэтому намерен вернуться на прежнее место жительства в Киев.

Ефремов будет участвовать в заседаниях Старобельского райсуда по видеоконференцсвязи.

Напомним, Александр Ефремов несколько лет подряд находился под стражей в следственном изоляторе города Старобельск, что на Луганщине. Обвинение вменяло ему совершение государственной измены; совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; совершение лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору с группой лиц, содействия созданию и существованию террористической группировки "ЛНР"; а также организацию захвата пророссийскими боевиками зданий Луганской облгосадминистрации и Управления СБУ по региону.