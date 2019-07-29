Наказать за Крымский мост: представитель Зеленского в Крыму сделал важное заявление

Строители Крымского моста могут попасть под санкции / REUTERS

Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил постоянный представитель главы украинского государства Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

"Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи", — заявил Кориневич.

Также Кориневич уточнил, что имеет в виду введение санкций против участвовавших в строительстве Крымского моста компаний.

При этом он обратил внимание, что в настоящее время "есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить".

Читайте такжеРоссия через Крымский мост направила военный корабль к берегам Украины: что известно"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", - рассказал Кориневич в интервью Сегодня.

Представитель Зеленского также подчеркнул, что у правоохранительных органов, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей.

"И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", - высказался он.

Напомним, ранее в Москве заистерили после угроз Турчинова уничтожить ракетами Крымский мост.

Избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил о том, что мировой общественности якобы не предоставили ни одного факта попадания украинской крылатой ракеты Нептун в цель.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты Нептун способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

"Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?" — заявил он.