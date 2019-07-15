"Они неадекватные": В Москве заистерили после угроз Турчинова уничтожить ракетами Крымский мост

Украинская крылатая ракета Нептун / СНБО Украины

Избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил о том, что мировой общественности якобы не предоставили ни одного факта попадания украинской крылатой ракеты Нептун в цель.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты Нептун способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

"Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?" — заявил он.

По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением, возможно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

Читайте такжеУкраинские военные испытали новейшую ракету "Нептун": опубликовано яркое видеоВ свою очередь член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Крыма, считает, что в Украине последние пять лет "власть неадекватна".

"В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей", — заявил Цеков.

Он также пригрозил Украине "последствиями", передает rt.com.

"Если что-то подобное и произойдёт, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", — сказал Цеков.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовское море через арку так называемого Крымского моста неподалеку от Керчи вошел российский противолодочный корабль Ейск.