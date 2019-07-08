Россия через Крымский мост направила военный корабль к берегам Украины: что известно

Корабль Ейск подошел к берегам Украины / Википедия

В Азовское море через арку так называемого Крымского моста неподалеку от Керчи вошел российский противолодочный корабль Ейск.

Как пишет Украинский милитарный портал, корабль находится в азовских водах еще с 7 июля. Он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России. Судно входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

Примечательно, что произвели корабль в Украине – на предприятии "Ленинская кузница" (нынче "Кузня на Рыбальском") еще в 1989 году. Сначала он нес службу в Грузии. А после распада СССР судно перебазировали в Севастополь, впоследствии – в Новороссийск.

В 2017 году Ейск прошел доковый ремонт в Севастополе, на захваченном 13-м судоремонтном заводе.

Ранее командующий ВМС рассказал, когда Украина получит патрульные катера США. Экипажи катеров будут действовать по стандартам НАТО.