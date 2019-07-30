Зеленский взял себе в советники участника Битвы экстрасенсов

30 июля, во вторник, избранный народный депутат Михаил Радуцкий, которого ранее называли преемником Ульяны Супрун, официально получил должность внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №564/2019.

Отметим, что Михаил Радуцкий принимал участие в программе Битва экстрасенсов на российском телеканале ТНТ. Он сидел спиной к экстрасенсу, а тот должен был рассказать что-то из жизни человека, который перед ним находился.

Экстрасенс заявил, что человек (Радуцкий) находился чуть ли не на титанике. На это Радуцкий ответил, что в свое время попал в цунами.

Тогда в Таиланде после цунами Михаил сутки искал свою жену. Когда Михаил и Людмила встретились, они не могли узнать друг друга.

"Такой день забыть нельзя. Помню конец этого дня, когда насмотрелся на самосвалы трупов. Это не для красного словца. Трупы в госпиталь свозили действительно самосвалами. Жуткое горе. Люди с оторванными ногами, страшное зрелище. В конце дня я увидел Милу. Мы не виделись с момента начала цунами и друг друга нашли в госпитале совершенно случайно. Госпиталь был в горах, очень далеко от гостиницы, в которой мы жили. Вот это мгновение запомнилось. Шли вместе, но нас просто разорвало, раскидало в разные стороны. Меня в одну сторону отбросило, ее – в другую. Я ее похоронил, она – меня. И момент встречи запомнится навсегда. Я ее не узнал, она меня тоже не узнавала. Стояли, смотрели, я не видел ее, а она не видела меня", – чуть позже, более детально, вспоминал о том страшном дне Радуцкий в интервью Алесе Бацман.

Напомним, ранее сообщалось, Ульяна Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас".

"Нет генетического различия течения тех или иных болезней у представителей разных рас", - ответила она Радуцкому.

Кроме того, Супрун опровергла еще целый ряд ошибочных утверждений, выдвинутых Радуцким.

На утверждение Радуцкого: "Поэтому первое, что должно быть и непременно будет сделано, - это утверждение национальной стратегии развития системы здравоохранения. В ней будет четко расписано, что следует выполнить в первый, пятый, десятый год", Супрун ответила: "Национальная стратегия реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015-2020 годов уже существует и утверждена".