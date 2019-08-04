"Сядут все": какие приговоры ждут кандидатов, скупавших голоса на выборах

На последних парламентских выборах кандидаты не стеснялись разными, в том числе назконными, способами пытаться привлечь электорат/ REUTERS

Кандидаты, которые стали фигурантами уголовных дел из-за подкупа на выборах, могут загреметь в тюрьму. По крайней мере, в полиции обещают, что будут приговоры.

Главред выяснил, смогут ли их реально посадить, и при чем здесь мокрые плавки.

Аптечки - на экспертизе

На уголовное дело уже нарвался нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Пономарев, который победил по мажоритарке, только в этот раз он прошел в Раду от Оппозиционной платформы — За жизнь.

Согласно данным, которые опубликованы в реестре судебных решений, у правоохранителей есть 146 аптечек, которые принадлежат Пономареву. С их помощью, считают в полиции, нардеп собирался подкупать избирателей. Сейчас аптечки отправили на товароведческую экспертизу — выясняют стоимость одного комплекта с упаковкой и агитационными материалами.

Все это тянет на три года лишения свободы, если вину политика докажут. Защитники Пономарева уверяют, что "сувенирной продукцией" никого не собирались подкупать, а выдавали ее только агитаторам.

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует Пономарев - он был вызван в качестве свидетеля по расследованию убийства активиста из Бердянска Виталия (Сармата) Олешко, его расстреляли год назад. Сейчас обвиняемых в деле 11 человек, среди которых организаторы и исполнители.

Но супруга Сармата Татьяна Олешко сказала Главреду, что настоящие заказчики — народные депутаты.

"Это Александр Пономарев и Сергей Валентиров. А судят исполнителей, причем дело изо всех сил затягивают, то адвокаты не явились, то еще находят какие-то причины", - сказала нам Татьяна.

Сядут все

Случаев подкупа уже десятки — в Кировоградской области кандидат подкупал новыми велосипедами, в Одесской — дарили школьникам дорогие часы, в Киевской — раздавали комплекты постельного белья, а в Черниговской презентовали жителю села новенький мопед. Ну и чаще всего, конечно же, меняли голоса на деньги. Причем суммы были достаточно разные — от 200 до 2 тыс. грн.

Всего, говорят в полиции, после досрочных парламентских выборов открыли 516 уголовных производств. А вот чаще всего на нарушения жаловались обычные люди, что раньше было большой редкостью, говорит спикер полиции Киевской области Николай Жукович .

"Люди стали больше обращаться в полицию, и это можно проследить по количеству сообщений, которые к нам приходят - что на президентских, что на парламентских выборах.

Читайте такжеКак будут наказывать за подкуп на выборах?Сейчас продолжаются расследования - уже огласили около десяти подозрений в уголовных преступлениях, то есть — это реальные люди, которым грозят тюремные сроки. Такого количества уголовных производств, по которым оглашены подозрения, в истории Украины не было. Как правило, дела возбуждались, а спустя некоторое время по разным причинам закрывались", - говорит Жукович.

Теперь, уточняет полицейский, осталось довести дела до судов.

"Если суды будут завершаться тюремными сроками, пусть даже не на длительное время, это убережет наших граждан в будущем от таких правонарушений — они начнут понимать, что им грозит уголовная или административная ответственность", - уточнил Жукович.

Что считается подкупом: гречка, календарики или концерты — в каждом случае разбирается следствие.

"У нас был пример, когда кандидат проводил для жителей одного населенного пункта медицинское обследование. И, согласно Конституции, медицина в стране — бесплатная. Но когда приезжает частный врач или бригада под эгидой политика — это уже считается подкупом. И адвокаты со следователями еще посражаются, но сама суть подкупа выражается в том, что эти услуги могли влиять на решение избирателя по поводу того или иного кандидата. Это не обязательно должны быть деньги", - уточнили в полиции.

Там настроены решительно — ответственность понесут и конкретные политики.

"Если человек причастен к незаконным действиям, связанным с подкупом избирателей, то ведь он осуществляет их от имени конкретной партии или мажоритарщика. И кандидаты тоже могут стать подозреваемыми. А если эти люди победили на выборах, то дальше мы будем передавать материалы в Госбюро расследований. И те уже через прокуратуру обратятся к парламентариям, чтобы лишить избранных депутатов полномочий, неприкосновенности, а потом - в тюрьму", - говорит Николай Жукович.

Громкие заявления

Директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорит, что заявления со стороны правоохранительных органов о фактах подкупа избирателей, про открытые уголовные производства звучат постоянно. Но это еще ни о чем не говорит.

"Информация про количественные показатели нарушений действующего законодательства очень часто используется с целью манипуляций — для того, чтобы показать какие у нас большие проблемы во время избирательного процесса. К примеру, факт незаконной агитации, который приводят в качестве статистики - ведь можно по каждому рекламному щиту или листовке сообщать в правоохранительные органы, и при желании количество фактов нарушения избирательного законодательства можно удвоить или утроить", - говорит Кошель.

Но сегодня существует всего несколько прецедентов привлечения за подкуп к ответственности.

Читайте такжеПолиция прихватила мэра города на Киевщине за подкуп избирателей"Это случай с женщиной в Одесской области, которая получила пять лет и шесть месяцев заключения в декабре минувшего года. Но там еще не поставлена точка - была подана апелляция, и ближайшее рассмотрение дела назначено на 6-ое августа. Еще одно дело так называемых "черновицких студентов" — для меня очень показательное. Там было открыто уголовное производство по факту подкупа избирателей. Но в результате человек, который выступал заказчиком подкупа, уехал за границу, студенты из Черновцов получили по несколько лет условного лишения свободы. Возможно, они даже поломали себе жизнь тем, что раздавали по несколько сотен гривен. Но организатора не удалось задержать и привлечь к ответственности", - уточнил Кошель.

Он говорит, что прямого и непрямого подкупа стало значительно меньше.

"Политики стали изобретательнее — они нашли для себя новый механизм чуть ли не легального подкупа в ходе избирательной кампании. Подкуп происходит до того времени, когда политик зарегистрировался как субъект избирательного процесса. Условно говоря, в качестве кандидатов в народные депутаты они зарегистрировались в Центризбиркоме во второй половине июня, а псевдоблаготворительностью массово занимались в мае-начале июня. Но поскольку они не были зарегистрированы как субъекты избирательного процесса, это была "просто их благотворительность". Например, фонд того же Сергея Пашинского в Житомирской области массово раздавал ценные призы. И понятно, если ребенок приходит из школы и приносит подарок, скажем, на 500-600 гривен, то семья будет это связывать с достоинствами кандидата", - объясняет эксперт.

По его словам, решить этот вопрос можно, используя грузинский опыт - там политик обязан за полгода до начала кампании подать в ЦИК заявление о намерении баллотироваться. И при таких обстоятельствах он уже не может легально покупать избирателей, заниматься рекламой, а должен все свои действия проводить прозрачным образом.

"Но подкуп — это удобно, и выборы этого года показали, что, докупив как в супермаркете, несколько тысяч голосов, политики могут победить", - резюмирует Кошель.

Доказать причастность кандидата сложно

Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская говорит, что чаще всего за голоса предлагают деньги. Но даже если вину кандидата докажут, а он уже победил, то отменить его депутатство невозможно.

"Согласно законодательству, у нас нет возможности пересматривать результаты выборов в связи с доказательством фактов подкупа со стороны кандидата. Но кандидат, в случае, если дело дойдет до суда, а на момент приговора он уже стал народным избранником, может нести уголовную ответственность и даже попасть в тюрьму, если есть такая перспектива в конкретном деле. И только после этого, в случае лишения его свободы, будут объявлены досрочные выборы на этом округе", - говорит Ольга.

Но в случаях с подкупом избирателей вину конечного выгодополучателя доказать гораздо сложнее, чем того, кто это организовал или является звеном самого низкого уровня в этой цепочке, например, человек, который распространяет деньги.

"И по этой причине у нас такое маленькое количество приговоров", - резюмирует Ольга Айвазовская.

Договариваются в саунах и под фонтанами

Кандидаты боятся уголовных преследований, поэтому стали действовать хитрее, отмечает адвокат Иван Либерман .

"Теперь о подкупе договариваются осторожнее - делают это часто чужими руками, подставляя посредников, соучастников, а сами пытаются откреститься от заказа таких преступлений. Например, в разговорах используют намеки, понимая, что у собеседников могут быть жучки, а запись станет доказательством в расследовании. Однако лингвистическая экспертиза, если такие записи есть, установит, что это скрытая форма заказа преступления", - говорит Либерман.

Читайте такжеВ Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателейИ по этой причине разговоры стараются вести в саунах, где на фигурантах только одни полотенца, или вообще ничего нет, в людных местах, возле фонтанов, где шум воды не позволит записать звук.

"Также выбирают места на природе, но при условии, что каждый из переговорщиков, придет легкой одежде - чтобы было видно, что на них нет микрофонов. А в последнее время местом важных встреч стал пляж, где собеседники - в одних плавках. Особенно - сразу после купания: если что-то в трусах намокнет, то записать собеседника не удастся", - объясняет адвокат.