В Слуге народа рассказали, кто возглавит фракцию партии в Раде

Давид Арахамия / Фейсбук Д.Арахамии

Давид Арахамия может стать главой фракции партии Слуга народа в парламенте нового созыва, заявил избранный нардепом от Слуги народа Василий Мокан.

"Политическая партия Слуга народа будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады – Стефанчука, на должность главы фракции – Давида Арахамию", - сказал он в интервью телеканалу Наш.

Отметим, что Арахамия был четвертым в списках партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду.

Напомним, ранее в Слуге народа назвали кандидатов на места в президиуме Верховной Рады.