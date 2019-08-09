Зеленский пообещал крымским татарам автономию / Фото Офиса президента

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности создать крымскотатарскую автономию.

Внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение конституционной комиссии и затем Рады обсуждалось на встрече Зеленского с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. На ней также присутствовали глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, постпред президента в АР Крым Антон Кориневич и делегат Курултая Рустем Умеров.

"Мы уведомили (Зеленского – ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект – ред.) в Верховную Раду", – заявил Джемилев.

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"Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых групп, которые есть в Слуге народа, – то будет так, как скажет президент", – уверен лидер крымских татар.

Напомним, еще в апреле у Зеленского ответили на вопросы Джемилева по поводу Крыма. Уже тогда в команде шоумена допускали вероятность введения Крымской автономии.

Ранее эксперт объяснил, когда и при каких условиях Украина вернет себе Крым. Сейчас жители Крыма, наблюдая за тем, что происходит в Украине, своей аннексии только радуются, отметил политолог.