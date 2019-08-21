"Технократ не из раскладов": эксперт рассказал о реальном кандидате на пост премьера

Эксперт рассказал о реальном кандидате на пост премьера / УНИАН

На должность премьер-министра не будет назначен ни один из пяти кандидатов, которых ранее называли депутаты и эксперты, заявил политолог Олег Постернак.

По его словам, новым главой правительства станет сильный технократ с экономическим образованием, который абсолютно не интегрирован в "раскладах" промышленно-финансовых групп. Это будет преданный лично Зеленскому кандидат без политических амбиций – своеобразный Ехануров при Ющенко в 2005 году.

Он убежден, что это не будет человек Коломойского, хоть он и очень хочет этого. Сейчас это и есть главная битва между промышленно-финансовыми группами, то есть между Пинчуком и Коломойским, за фигуру будущего главы правительства.

Читайте также"Тайный советник Зеленского": назван новый кандидат на пост премьера"Это будет человек, который минимально связан и равноудален как от группы Пинчука, так и от Коломойского. Есть один фактор, который позволяет Зеленскому играть свою игру – большинство депутатов от Слуги народа" в принципе ориентированы персонально на него", – добавил Постернак в комментарии Каналу 24.

Напомним, ранее советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко, признался, что список кандидатов на пост премьер-министра гораздо больше, чем обсуждаются СМИ и общественностью.