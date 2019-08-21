"Овец пасти будут": в Сети позлословили по поводу рассадки нардепов от Слуги народа в зале Рады

Верховная Рада / УНИАН

Новоиспеченные нардепы согласовали схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале Верховной Рады IX созыва.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УП. Представители партии Слуга народа (политсилы президента Зеленского) в количестве 254 нардепов, согласно опубликованной схеме, расположатся в первых рядах - возле президиума, ложи правительства и гостевой ложи

За ними расположатся представители таких партий: "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (25 мандатов), партия "Голос" Святослава Вакарчука (20 мандатов), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (26 мандатов), внефракционные депутаты (56 мест) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (43 мандата).

Естественно, что такая новость не могла не вызвать шквал шуток от пользователей украинского сегмента соцсети Facebook.

"На галерку отправляют Макс Бужанский и Александр Дубинский", "Бужанского с рогаткой" , "Это разведчики в тылу врага", "Будут плевать в затылки "Европейской солидарности", "Овец пасти будут, чтобы не разгуливались", "В старомодном парламенте были большинство и оппозиция. А в новоизбранному театре будут партер и галерка.Ну, еще и балкон с буфетом. И антракт", − написали они.

Напомним, ранее стало известно, сколько комитетов в Раде хотят в политсиле Владимира Зеленского - партии Слуга народа. До этого стало известно, на что в парламенте рассчитывает политсила Петра Порошенко − Европейская солидарность.