"Буду рада приветствовать": Меркель позвала Гончарука в Берлин

Ангела Меркель пригласила в Берлин Алексея Гончарука / Reuters

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук получил приглашение посетить с визитом Берлин в ближайшее время.

Об этом идет речь в письме федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она поздравила Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины.

В частности, Меркель в письме выразила заинтересованность в развитии украинско-германских отношений: "Я была бы очень рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине", - говорится в тексте письма.

Она подчеркнула, что правительство Германии будет оставаться надежным партнером для Украины и украинского правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

Читайте такжеГончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко"Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области", - добавила Меркель.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Александр Дубинский едко оценил амбициозные планы премьера Гончарука.