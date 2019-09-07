Зеленский сказал, что ждет освобожденных из плена украинцев

7 сентября 2019, 15:59

Обмен пленными 2019 завершен, и украинцев ожидает реабилитация, сообщила омбудсмен.

Освобожденные из плена украинцы пройдут обследование, сообщил Владимир Зеленский - Обмен пленными 2019
Освобожденные из плена украинцы пройдут обследование, сообщил Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что освобожденные в рамках обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией украинцы пройдут обследование.

Наших соотечественников обследуют в государственной больнице Феофания, привел слова главы государства корреспондент РБК-Украина.

Украинский лидер подчеркнул, что украинцы сразу же после возвращения на Родину отправятся в больницу на обследование.

Уполномоченный по защите прав человека в Украине Людмила Денисова сказала, что освобожденные граждане нашей страны пройдут реабилитацию.

Напомним, 7 сентября между украинской и российской сторонами состоялся обмен пленными 2019. Из Украины и РФ одновременно вылетели самолеты с людьми, принявшими участие в обмене. В киевский аэропорт Борисполь прибыли 24 захваченных в плен моряка и 11 политзаключенных, их встречал Владимир Зеленский.

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