Зеленский сказал, что ждет освобожденных из плена украинцев

Освобожденные из плена украинцы пройдут обследование, сообщил Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что освобожденные в рамках обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией украинцы пройдут обследование.

Наших соотечественников обследуют в государственной больнице Феофания, привел слова главы государства корреспондент РБК-Украина.

Украинский лидер подчеркнул, что украинцы сразу же после возвращения на Родину отправятся в больницу на обследование.

Уполномоченный по защите прав человека в Украине Людмила Денисова сказала, что освобожденные граждане нашей страны пройдут реабилитацию.

Напомним, 7 сентября между украинской и российской сторонами состоялся обмен пленными 2019. Из Украины и РФ одновременно вылетели самолеты с людьми, принявшими участие в обмене. В киевский аэропорт Борисполь прибыли 24 захваченных в плен моряка и 11 политзаключенных, их встречал Владимир Зеленский.