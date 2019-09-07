Зеленский сказал, что ждет освобожденных из плена украинцев

Обмен пленными 2019 завершен, и украинцев ожидает реабилитация, сообщила омбудсмен.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что освобожденные в рамках обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией украинцы пройдут обследование.
Наших соотечественников обследуют в государственной больнице Феофания, привел слова главы государства корреспондент РБК-Украина.
Украинский лидер подчеркнул, что украинцы сразу же после возвращения на Родину отправятся в больницу на обследование.
Уполномоченный по защите прав человека в Украине Людмила Денисова сказала, что освобожденные граждане нашей страны пройдут реабилитацию.
Напомним, 7 сентября между украинской и российской сторонами состоялся обмен пленными 2019. Из Украины и РФ одновременно вылетели самолеты с людьми, принявшими участие в обмене. В киевский аэропорт Борисполь прибыли 24 захваченных в плен моряка и 11 политзаключенных, их встречал Владимир Зеленский.