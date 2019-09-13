"Извините, не добежал": в Раде "слуга народа" оправдался за прогул голосования

Юрий Корявченков / УНИАН

В Верховной Раде координаторы подгрупп во фракции Слуга народа контролируют голосования своих "подопечных".

В частности, народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады объяснил, почему он не голосовал за законопроект 1031П.

"Вибачте, не добіг 2 секунди", - написал он в своем смартфоне в ответ на сообщение о голосовании за законопроект 1031П.

/ censor.net.ua

В то же время журналисты также заметили, как другой нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков (Юзик) спрашивает своего однопартийца Юрия Мурдия, почему не голосовал он.

Кроме того, он также предлагает нардепам из своей группы провести неформальную встречу в ресторане Сыто пьяно. "Поляна с меня", - добавил Юзик.

/ censor.net.ua

Напомним, ранее сообщалось о первом факте "кнопкодава" от Слуги народа.

Как известно в первый рабочий день Внерховной Рады 9-го созыва президент Украины Владимир Зеленский попросил народных избранников не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе. Также он пригрозил тем, что может досрочно распустить парламент.