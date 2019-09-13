"Может, я ему неприятен": Коломойский пояснил, почему не может появляться там, где и Зеленский

Коломойский пояснил, почему не может появляться там, где и Зеленский / Униан

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что "не может появляться там, где есть (президент Владимир – ред.) Зеленский".

Такое заявление он сделал на ежегодной встрече Ялтинской экономической стратегии, которая 13 сентября проходит в Киеве, поясняя, почему его не было на мероприятии этим утром, когда там выступал президент.

"Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне (Зеленский) приятен, но, может, я ему неприятен", – рассказал Коломойский в комментарии LB.ua.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Коломойским. Президент на встрече с Игорем Коломойским говорил о снижении тарифов на коммунальные услуги.

А сам Коломойский рассказал о встрече с экс-президентом Петром Порошенко. Игорь Коломойский раскрыл подноготную о том, кто забирал ПриватБанк.