В Слуге народа рассказали, что сделают с выборами по открытым спискам

Информацию по поводу новых изменений в Избирательный кодекс озвучил заместитель главы Слуги народа Александр Корниенко.
Некоторые положения Избирательного кодекса Украины обязательно будут подвергнуты пересмотру.
Такое заявление сделал заместитель главы фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко, в интервью ЛБ.
По его мнению, процедуру голосования по открытым спискам необходимо упростить - чтобы она стала гораздо более прозрачно й и понятной, заявил первый замглавы фракции Слуга народа. "У меня много вопросов к этой процедуре (голосованию по открытым спискам - Главред). Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - заявил Корниенко.
Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, что будет с законом о столице Украины