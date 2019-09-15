В Слуге народа рассказали, что сделают с выборами по открытым спискам

Александр Корниенко / Лига.нет

Некоторые положения Избирательного кодекса Украины обязательно будут подвергнуты пересмотру.

Такое заявление сделал заместитель главы фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко, в интервью ЛБ.

По его мнению, процедуру голосования по открытым спискам необходимо упростить - чтобы она стала гораздо более прозрачно й и понятной, заявил первый замглавы фракции Слуга народа. "У меня много вопросов к этой процедуре (голосованию по открытым спискам - Главред). Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, что будет с законом о столице Украины