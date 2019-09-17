Аналитик оценил перспективы и проблемы новых переговоров в Минске

17 сентября 2019, 12:53

По мнению Александра Дония, вопрос об альтернативе Минским переговорам можно трактовать вполне однозначно.

Кучма
Владимир Зеленский и Леонид Кучма / сайт президента Украины

Александр Доний, политический аналитик и экс-нардеп Украины, в колонке для Главреда прокомментировал ситуацию, которая сложилась в последнее время на переговорах в Минске по урегуливанию конфликта на Донбассе.

По его мнению, корень всех проблем с переговорами - то, что подписанные по их результатам Минские соглашения изначально противоречили конституции Украины и были достигнуты благодаря кулуарным договоренностям Порошенко и Путина.   

"В целом Минские соглашения носят неконституционный характер и характер тайных договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Причем под давлением Порошенко", −  полагает Доний.   

Читайте такжеТень Медведчука: почему кум Путина будет влиять на минские переговоры даже после уходаАналитик также уверен, что кардинально ситуацию новый глава делегации Украины на Минских переговорах Леонид Кучма (президент страны в 1994-2004 годах) вряд ли способен изменить.

"Документы, подписанные представителем президента Леонидом Кучмой, на момент переговоров в Минске не имеют никакой юридической подоплеки, поскольку представитель президента не мог на себя брать обязательства ни о проведении местных выборов, ни о внесении изменений в Конституцию. Теоретически, любой переговорный процесс либо с Россией, либо с коллаборационными формированиями должна была сформирована группа, которую наделяла бы полномочия Верховная Рада. Все документы, которые бы подписывала эта группа, парламент также должен был бы утвердить по завершении. Все эти процедуры не были соблюдены", − утверждает он. 

Тем не менее, Доний твердо убежден в том, какой-либо альтернативы Минским переговорам нет и не предвидится.

"Поскольку нет альтернативы Минску, максимум, о чем говорит официальный Киев – о корреляции уже существующих норм. То есть речь идет не о полном пересмотре Минских соглашений, а лишь о перестановке озвученных ранее пунктов", − подвел итоги он.

Напомним, ранее нардеп от Слуги Народа Богдан Яременко детально разгромил Минские соглашения. До этого перспективы Минского процесса оценил экс-депутат Госдумы РФ.

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Петр Порошенко Владимир Путин Минские соглашения Леонид Кучма Александр Доний
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