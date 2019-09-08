"Позорные договоренности": в Слуге народа разгромили Минские соглашения

Богдан Яременко / Главред

Минские соглашения являются капитулянтскими, однако Украина не может от них отказаться, заявил глава комитета по внешней политике, избранный нардепом от Слуги народа Богдан Яременко.

"Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя с моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - подчеркнул он в интервью ТСН.

По мнению нардепа, в ходе реализации Минских соглашений Украина пойдет по пути их трансформации.

Читайте такжеФормула "200 на 70": в Минске обсудят новый обмен пленными – СМИ"Они никуда не исчезнут, от них невозможно отказаться. Хотя все заявляют, что их нужно выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но даже в своих настаиваниях выполнять Минские договоренности, но отвести в трех местах и обеспечить отвод, согласовать "формулу Штайнмайера" - это уже пересмотр договоренностей, в них этого нет. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - добавил Яременко.

Напомним, ранее экс-глава Госдумы России Илья Пономарев во время чата в Главреде оценил эффективность минского процесса.