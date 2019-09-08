"Позорные договоренности": в Слуге народа разгромили Минские соглашения

В ходе реализации Минских соглашений Украина пойдет по пути их трансформации, предположил Богдан Яременко.
Минские соглашения являются капитулянтскими, однако Украина не может от них отказаться, заявил глава комитета по внешней политике, избранный нардепом от Слуги народа Богдан Яременко.
"Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя с моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - подчеркнул он в интервью ТСН.
По мнению нардепа, в ходе реализации Минских соглашений Украина пойдет по пути их трансформации.
Читайте такжеФормула "200 на 70": в Минске обсудят новый обмен пленными – СМИ"Они никуда не исчезнут, от них невозможно отказаться. Хотя все заявляют, что их нужно выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но даже в своих настаиваниях выполнять Минские договоренности, но отвести в трех местах и обеспечить отвод, согласовать "формулу Штайнмайера" - это уже пересмотр договоренностей, в них этого нет. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - добавил Яременко.
Напомним, ранее экс-глава Госдумы России Илья Пономарев во время чата в Главреде оценил эффективность минского процесса.