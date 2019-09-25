Украина предложила Венгрии "словацкий сценарий"

Украина и Венгрия / УНИАН

Украинская сторона предложила Венгрии использовать опыт решения венгерско-словацких проблем для улучшения отношений между странами. По словам заместителя директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Анатолия Соловья, данная модель была успешной.

"Мы предлагаем нашим венгерским друзьям применить ту модель, которая уже имела место, и которая оказалась успешной. Я имею в виду опыт урегулирования венгерско-словацкой, очень схожей, проблемы", - отметил чиновник, передает Униан.

При этом он напомнил, как в 2010 год обострились отношения Венгрии и Словакии.

"В 2010 году Венгрия осуществила некоторые изменения в своем законодательстве о гражданстве, а в ответ на это Словакия ввела систему штрафов и дальше начались соответствующие осложнения. Но этот период закончился после того, как оба премьера - венгерский и словацкий - провели конструктивную встречу, договорились перевести коммуникацию в другое русло и сосредоточиться на решении конкретных практических вопросов экономического характера и развития трансграничных регионов", - объяснил Соловей.

Также он выразил надежду, что венгерские коллеги пойдут на встречу.

"Позиция Украины очень проста и понятна: знание украинского языка - это ключевая предпосылка реализации конституционных прав наших граждан", - подчеркнул замглавы второго территориального департамента МИД.