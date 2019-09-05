Украина запротестовала из-за слов венгерского чиновника о "гражданской войне" на Донбассе

Украина запротестовала из-за слов венгерского чиновника

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи.

Венгерскому дипломату был выражен протест в связи с заявлением представителя венгерского правительства Тристана Азбея о "гражданской войне" в Украине.

В МИД отметили, что Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе войны" в Украине.

"Было отмечено, что категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

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Напомним, ранее в МИД выразили решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о якобы принадлежности аннексированного РФ Крыма Российской Федерации.