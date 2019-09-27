Юлия Мендель "разгромила" распространенные о ней фейки

Юлия Мендель утверждает, что за зарплату спикера президента не покупала квартиру / Facebook/Юлія Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель "разгромила" ряд фейков, которые СМИ распространили о ней за время работы спикером главы государства.

Мендель на своей странице в Facebook поделилась, что не покупала Lexus и не вешала на него номера со своей фамилией.

Спикер украинского лидера добавила, что за новую зарплату не покупала квартиру и призвала проверять информацию.

"К концу первого месяца работы… узнала, что купила Lexus... Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей - что дала команду голосовать за неприкосновенность (нардепов - Ред.)", - отметила она.

Ранее стало известно, что Юлия Мендель угодила в скандал из-за журналиста Сергея Андрушко. СМИ утверждали, что в США спикер Владимира Зеленского применила к журналисту силу. Позже Мендель объяснила, что останавливала Андрушко.