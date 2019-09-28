"Украина – страна компроматов": Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко

Президент Украины засветился в агитационном ролике американского колеги.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее задумался об обете молчания, обнародовал предвыборный ролик, в котором участвуют глава украинского государства Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.
Отметим, в ролике идет речь о громком скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента Владимира Зеленского.
Кроме Зеленского, из украинских политиков в ролике Трампа засветился бывший президент Украины Петр Порошенко и Арсений Яценюк.
Добпвим, что видео Трампа сопровождается слоганом "Я осушаю болото".
К слову, украинцы, которые уже увидели видео Трампа, в комментариях пишут, что "Украина – родина компроматов".
"Який же все-таки тупий у них піар", - убежден Игорь Барышев.
Напомним:
26 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил против, чтобы Украину втягивали в выборы какой-либо независимой страны. Соответствующее заявление сделал глава украинского государства в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке на фоне скандала с обнародованной стенограммой телефонного разговора Зеленского с Трампом
По словам Зеленского, независимость является очень важным аргументом для каждого государства.
"Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - сказал Зеленский
Читайте такжеУ Путина перепугались из-за публикаций его переговоров с Трампом25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.
Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.
Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.
Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.