"Украина – страна компроматов": Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко

Зеленский появился в агитационном видео Трампа / офис президента Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее задумался об обете молчания, обнародовал предвыборный ролик, в котором участвуют глава украинского государства Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

Отметим, в ролике идет речь о громком скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме Зеленского, из украинских политиков в ролике Трампа засветился бывший президент Украины Петр Порошенко и Арсений Яценюк.

Добпвим, что видео Трампа сопровождается слоганом "Я осушаю болото".

К слову, украинцы, которые уже увидели видео Трампа, в комментариях пишут, что "Украина – родина компроматов".

"Який же все-таки тупий у них піар", - убежден Игорь Барышев.

Напомним:

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил против, чтобы Украину втягивали в выборы какой-либо независимой страны. Соответствующее заявление сделал глава украинского государства в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке на фоне скандала с обнародованной стенограммой телефонного разговора Зеленского с Трампом

По словам Зеленского, независимость является очень важным аргументом для каждого государства.

"Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - сказал Зеленский

Читайте такжеУ Путина перепугались из-за публикаций его переговоров с Трампом25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.