Важный аргумент: Зеленский высказался о вмешательстве в выборы

Президент Украины подчеркнул, что независимость - очень важным аргументом для каждого государства.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против, чтобы Украину втягивали в выборы какой-либо независимой страны. Соответствующее заявление сделал глава украинского государства в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке на фоне скандала с обнародованной стенограммой телефонного разговора Зеленского с Трампом
По словам Зеленского, независимость является очень важным аргументом для каждого государства.
"Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - цитирует Укринформ президента Украины.
Кроме того, он указал, что не хочет вмешиваться в избирательный процесс ы другой стране.
"Поэтому я сказал: на меня никто давить не может, и никто давить не будет", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее после скандала, который возник вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.