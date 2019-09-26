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Важный аргумент: Зеленский высказался о вмешательстве в выборы

26 сентября 2019, 10:52

Президент Украины подчеркнул, что независимость - очень важным аргументом для каждого государства.

Владимир Зеленский в США
Владимир Зеленский в США / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против, чтобы Украину втягивали в выборы какой-либо независимой страны. Соответствующее заявление сделал глава украинского государства в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке на фоне скандала с обнародованной стенограммой телефонного разговора Зеленского с Трампом

По словам Зеленского, независимость является очень важным аргументом для каждого государства.

"Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - цитирует Укринформ президента Украины.

Кроме того, он указал, что не хочет вмешиваться в избирательный процесс ы другой стране.

"Поэтому я сказал: на меня никто давить не может, и никто давить не будет", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее после скандала, который возник вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

выборы ООН Владимир Зеленский
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