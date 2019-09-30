Демарш в ПАСЕ: Украине подали руку помощи четыре страны

Украину в ПАСЕ поддержали страны Балтии и Грузия / Цензор.нет

Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который ранее предложил сделать из Рады Квартал 95.

"Четыре страны Балтии и Грузия приняли решение бойкотировать церемонию 70-летия Совета Европы, не участвовать в первом утреннем заседании (в понедельник - ред.) и дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнение и продолжить консультации с нашими партнерами ", - рассказал Гончаренко.

К слову, во вторник, 1 октября, президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей, передает Укринформ.

Читайте такжеОбрежут полномочия: делегацию Украины хотят выставить за дверь из зала ПАСЕНапомним, ранее в Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону".Нардеп, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько сообщила, что отсутствие представителей нашей страны на осенней сессии ПАСЕ является демаршем, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и представителям всех делегаций, которые голосовали за возвращение России в ведомство.

Предыдущая украинская делегация была не согласна с возвращением россиян в ПАСЕ, организовывала демарш, и новая делегация нашего государства должна продемонстрировать, что с новыми людьми нового старта не будет, рассказала политик.

Также ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от Слуги народа Елизавета Ясько считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией.

"Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она.

При этом 28-летняя Ясько утверждает, что знает, как общаться с россиянами. По ее словам, навыки такого общения она получила во время учебы в одном из московских университетов.