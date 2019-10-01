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Экс-советник Путина предупредил о ловушке для Зеленского

1 октября 2019, 05:10

Президент России не отказался от своих планов по Украине, полагает эксперт.

Владимир Путин хочет заманить Владимира Зеленского в ловушку, предупредил Андрей Илларионов - Зеленский и Путин
Владимир Путин хочет заманить Владимира Зеленского в ловушку, предупредил Андрей Илларионов

Экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов предупредил, что глава РФ с помощью освобождения пленных хочет заманить в ловушку украинского коллегу Владимира Зеленского.

Российский лидер хочет заманить в ловушку главу украинского государства, чтобы добиться от него гораздо большего, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник предупредил, что "гораздо большее" - это Минские протоколы, поскольку с их помощью "можно реально захватить всю Украину". Илларионов полагает, что президент России не отказался от своих планов установить контроль над Украиной. 

"…Он подтвердил это 5 сентября, когда из Владивостока заявлял о готовности проведения обмена пленными и в этот же момент повторил свое утверждение об "одном народе", мол, есть только две части одного народа - "нет украинцев и русских, есть две части одного народа", - заявил экономист.

Эксперт добавил, что 9 мая на московской Красной площади во время военного парада Путин поставил перед военными задачу "восстановить историческую Россию". "...На публичном уровне Путин использовал это выражение впервые именно на параде на Красной площади четыре месяца назад", - заявил он.

Читайте также"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и ДонбассаИлларионов также объяснил, такое "историческая Россия". "Есть статья Владимира Владимировича от конца января 2012 года - это была его "предвыборная статья" перед, так называемыми, "выборами" 2012 года, в которой он дал четкое определение этому понятию.

"Историческая Россия – это территория Российской империи по состоянию на конец XVIII века". Так было написано черным по белому, цитата", - подчеркнул собеседник.Экономист отметил, что в те времена под контролем Российской империи находились три нынешние республики Балтии, полностью - Беларусь и бо́льшая часть Украины (в составе империи не были Галичина, Буковина и Закарпатье).

"Так что Владимир Владимирович честно рассказал, какой он видит историческую Россию, восстановление которой он поставил в качестве задачи перед своими военнослужащими 9 мая 2019 года…", - сказал эксперт.

Ранее политолог Михаил Басараб говорил, что между Киевом и Москвой настоящий мир наступит только тогда, когда украинцы смогут защитить себя от вмешательства российских властей во всех сферах. Эксперт предупредил, что мир на условиях РФ всегда завершался очень большими проблемами.

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