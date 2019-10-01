Зеленский неожиданно созвал брифинг: онлайн-трансляция

Сегодня пройдет брифинг Владимира Зеленского / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский неожиданно созвал брифинг - мероприятие состоится во вторник, 1 октября, в Киеве в Офисе президента.

Брифинг Зеленского начнется в 19:00, говорится на сайте украинского лидера.

На мероприятие могут попасть журналисты, для этого им нужно иметь при себе паспорта и редакционные удостоверения.

"…состоится брифинг… Владимира Зеленского. Место проведения: пресс-центр Офиса президента, ул. Банковая, 11", - отмечается в сообщении.

Брифинг Зеленского – онлайн-трансляция

Напомним, в начале июня Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Брюссель и принял участие в брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой. Главы государств обсудили исторические вопросы.