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Никогда: Зеленский во всеуслышание ответил на волнующий мир вопрос

1 октября 2019, 21:01

Президент Украины рассказал об общении с личным юристом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Давления на президента Украины Владимира Зеленского со стороны американского лидера Дональда Трампа не было. Глава украинского государства заверил, что на него влиять невозможно.

"По поводу президента Трампа, вы все читали. Я хочу вам сказать, что я никогда не испытывает никакого влияния на меня. У меня очень много людей, которые сейчас есть и на западе, и в Украине, которые хотели бы влиять. Но я президент независимой Украины", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

При этом он отметил, что его шаги "свидетельствуют о том, что на него влиять невозможно".

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. И я никогда не имел никаких телефонных звонков с ним", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, что Руди Джулиани якобы имеет доказательства, что несколько украинских официальных лиц во время избирательной кампании 2016 года действовали против Трампа, а также того, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен под давлением тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

Сам Трамп называет расследование Конгресса "охотой на ведьм". Он обвиняет отца и сына Байденов в коррупции и утверждает, что не оказывал давление на Зеленского.

США скандал Владимир Зеленский
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