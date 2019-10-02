Обмен пленными: у Зеленского рассказали о подлостях Кремля

В РФ отказались заправлять президентский самолет АН, который вылетел в Москву / Reuters

Руководитель Государственного управления делами президента (ГУД) Сергей Борзов рассказал о том, как Украина перевозила узников Кремля из Москвы в Киев в рамках масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября.

По словам Борзова, его ведомство занималось транспортом – автобусом и самолетами. Причем сложность состояла в том, что в России отказались заправлять президентский самолет АН, который вылетел в Москву.

"Мы летели с полным баком и нагрузкой. Брали с собой техников, потому что там могли и не обслуживать нас. Тогда мы не улетели бы не только в срок, а вообще...", - рассказал глава ГУД в интервью Обозревателю.

Борзов также добавил, что в команде президента не исключали и возможных диверсий в аэропорту.

Кроме того, руководитель ГУД опроверг слухи о том, что якобы доставка военнопленных произошла за несколько дней до официального обмена 7 сентября.

Читайте такжеХороший парень: Сенцов объяснил, зачем Путину обмен пленнымиНапомним, 7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Позже в РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой. В России подтвердили, что менять нужно всех на всех.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существенных недостатках формулы обмена пленными "всех на всех", которая, на первый взгляд, кажется идеальной, а на самом деле является нежизнеспособной.