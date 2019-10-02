Новый ЦИК: названы 18 кандидатур от Слуги народа

Слуга народала подала 18 кандидатур в ЦИК / УНИАН

Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии, которая была распущена 13 сентября.

Так, согласно ответу Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА, "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября.

Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну; Волошина Юрия Алексеевича; Гатауллину Елену Аухатовну; Гетьмана Евгения Анатолиевича; Греня Виталия Вячеславовича; Диденко Олега Николаевича; Евстигнеева Андрея Сергеевича; Ефремову Ирину Алексеевну; Каминскую Наталью Васильевну; Кармазь Александру Александровну; Квашу Оксану Александровну; Любченко Павла Николаевича; Махницкую Екатерину Григорьевну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Владимира Григорьевича; Плукаря Виталия Владимировича; Постивого Сергея Александровича; Фрицького Юрия Олеговича.

Читайте такжеРоспуск ЦИК: чем Слуга народа расплатится за голоса Тимошенко и Медведчука – экспертНапомним, ранее сообщалось, Офис президента Владимира Зеленского получил предложения парламентских фракций относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии.

По информации, Оппозиционная платформа – За жизнь предложила две кандидатуры на должность членов ЦИКа: заместителя руководителя секретариата ЦИКа Сергея Дубовика и бывшего депутата парламента Юрия Мирошниченко.

Фракция Европейская солидарность предложила двух кандидатов - бывших депутатов БПП Александра Черненко и Юрия Буглака.

Фракция партии Голос внесла одну кандидатуру - сооснователя Гражданской сети Опора, бывшего заместителя министра образования и науки (2014-2016) Андрея Гевко.

Кроме того, фракция ВО Батькивщина внесла кандидатуры главного консультанта отдела представительства в судах секретариата ЦИКа Виктории Глущенко, а также Жанны Усенко-Черной - экс-члена ЦИК.