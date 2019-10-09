"Формула Кондратюка": ведущий Караоке на майдане придумал замену плану Штайнмайера

Игорь Кондратюк предложил формулу для разрешения конфликта на Донбассе / Главред

Продюсер Игорь Кондратюк предложил свою формулу для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Первый пункт формулы Кондратюка - Киев мирно, в частности, с помощью ОБСЕ и миротворцев ООН, возвращает контроль над частью своей восточной границы, говорится на странице продюсера в Facebook.

Кондратюк отметил, что дипломаты и главы разных страны должны собираться в разных форматах ради решения единственного вопроса - заставить Россию закрыть часть границы с Украиной.

"После получения Украиной полного контроля над восточной границей боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" добровольно сдают оружие", - говорится во втором пункте формулы.

Третий пункт гласит, что боевиков, которых украинский суд признает военными преступниками, посадят. В четвертом пункте формулы говорится, что жителям захваченной части Донбасса с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться - хотят ли они жить в государстве Украина.

"Кто не хочет - на протяжении трех месяцев покидает Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда", - привел Кондратюк пятый пункт своей формулы.

Продюсер в шестом пункте предложил лишить тех людей, которые останутся, избирательного права на 10 лет.

Читайте такжеКак Порошенко запутался в формуле Штайнмайера"Лица, которые были причастны к организации так называемых "референдумов" о так называемых "ЛНР" и "ДНР", и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда", - отмечается в седьмом пункте формулы Кондратюка.

Продюсер считает, что после выполнения 1-7 пунктов, по такой же формуле можно проводить освобождение захваченного РФ Крыма. Кондратюк полагает, что гарантами выполнения его формулы могут выступить все ядерные страны, кроме России.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Минске была подписана "формула Штайнмайера" по разрешению конфликта на востоке Украины. Спикер экс-президента Украины, главы делегации нашей страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер показала текст документа.