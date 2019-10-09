Зеленский отказался от традиции переставлять ноги МИД

Зеленский не захотел переставлять ноги МИД / president.gov.ua

В среду, 9 октября, глава украинского государства Владимир Зеленский изменил указ, который действовал еще со времен президента Виктора Ющенко и устанавливал полный контроль Банковой над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.

К слову, до сегодняшнего дня глава МИД Украины не мог никого назначать ни в рамках самого ведомства, ни за рубежом и был обязан все кадровые вопросы согласовывать с президентом.

По факту все назначения согласовывали внешнеполитические советники президента, аппаратный вес которых из-за этого был выше, чем министра иностранных дел.

Так вот, Зеленский решил эту традицию упразднить.

Таким образом, согласно указу №513, отныне президент Украины согласовывает только "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины".

Добавим, что текст указа обнародован на сайте президента и он вступает в силу со дня опубликования.

Читайте такжеВ МИД заявили об отсрочке разведения войск на Донбассе: подробностиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

Отметим, указ №738, текст которого размещен на сайте Офиса президента, был издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда / выезда.