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"Я не девушка-шлюшка, а нардеп": Яценко отказался проходить проверку на полиграфе - видео

23 октября 2019, 12:07

Нардеп Антон Яценко весьма экспрессивно объяснил свой отказ проходить проверку на полиграфе.

Яценко
Антон Яценко / УНИАН

Нардеп IX созыва из группы За будущее Антон Яценко в весьма оригинальной форме прокомментировал предложение пройти через проверку на детекторе лжи - из-за недавнего скандала с якобы коррупционными действиями в парламенте.

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут  - получали они-не получали [деньги за голосование - Главред] Вообще - знакомы ли они со мной?. А, учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будет превращать Верховную Раду", - заявил народный избранник в эфире украинского ТВ.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том что президент Владимир Зеленский лично звонил главе фракции Слуги народа Давиду Арахамии и требовал отправки нардепов из финансового комитета для прохождения проверки на полиграфе.

Верховная Рада полиграф Антон Яценко
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