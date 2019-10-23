"Я не девушка-шлюшка, а нардеп": Яценко отказался проходить проверку на полиграфе - видео

Антон Яценко / УНИАН

Нардеп IX созыва из группы За будущее Антон Яценко в весьма оригинальной форме прокомментировал предложение пройти через проверку на детекторе лжи - из-за недавнего скандала с якобы коррупционными действиями в парламенте.

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут - получали они-не получали [деньги за голосование - Главред] Вообще - знакомы ли они со мной?. А, учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будет превращать Верховную Раду", - заявил народный избранник в эфире украинского ТВ.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том что президент Владимир Зеленский лично звонил главе фракции Слуги народа Давиду Арахамии и требовал отправки нардепов из финансового комитета для прохождения проверки на полиграфе.