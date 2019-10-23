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В Слуге Народа затролили резко "переставшего вякать" Порошенко

23 октября 2019, 15:05

Бывший президент не дал ответа олигарху после откровений последнего о бизнес-схемах.

Коломойский, Порошенко
Коломойский и Порошенко сошлись в заочной перепалке / podrobnosti.ua

После того, как олигарх Игорь Коломойский посоветовал помалкивать Петру Порошенко в адрес телеканала 1+1 и его владельцев, экс-президент Украины ничего не сказал.

Об этом в своем телеграм-канале член партии Слуга народа Максим Бужанский.

"Скоро сутки, как Коломойский порекомендовал Порошенко закрыть рот и не вякать в адрес 1+1 и его владельцев, иначе темы бесед могут стать немножко шире. И надо же, закрыл рот и не вякает, видимо застеснялся", - написал нардеп.

Напомним, заочная перепалка между Порошенко и Коломойским началась после сюжета на телеканале 1+1, в котором рассказывалось о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

В программе говорилось о том, что продает электроэнергию в Виннице дочерняя компания Винницаоблэнерго - Энера Винница. 75% акций компании "Винницаоблэнерго" принадлежат Григоришину, а почти 25% компании получила ICU, которую называют "кошельком Порошенко".

На сюжет резко отреагировали в партии Европейская солидарность и указали, что тарифы на коммунальные услуги устанавливает горсовет, а Порошенко не мог и не может быть причастным к формированию тарифов. "Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского", - отмечалось в заявлении ЕС.

После этого Коломойский  рассказал, что в начале 2015 года после конкурса по продаже 25% акций Винницаоблэнерго Порошенко высказывал ему свое недовольство, спрашивая, зачем Коломойский пошел на конкурс и поднял цену. "Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага  и больше заплатить", - рассказал Коломойский.

Олигарх также посоветовал экс-президенту очень осторожно высказываться в адрес 1 +1 и его самого.

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1 +1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...", - сказал он, комментируя заявление Европейской солидарности.

Петр Порошенко Игорь Коломойский Слуга народа Макс Бужанский
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