Трамп приписал Зеленскому президентство в России - видео

Дональд Трамп назвал лидером России / Фото Reuters

73-летний лидер Соединенных Штатов Америкик Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал ситуацию с импичментом, которым ему угрожают, и, видимо, от переизбытка эмоций, перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский.

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще", - сказал Трамп на фрифинге на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд

Отметим, Трамп комментировал, в частности, ситуацию, которая может привести к его импичменту, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 жовтня 2019 р.

Читайте также"Почувствовал вкус болота Трампа": Зеленский делал намеки о давлении президента США - СМИНапомним, 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы США.

К слову, из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.