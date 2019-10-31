Будет как у Сталина: эксперт высказался о кадровой политике Зеленского

Юрий Романенко высказался относительно кадровой политики президента Владимира Зеленского / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментиовал кадровую политику президента Украины Владимира Зеленского, а также высказался относительно того, сколько просуществует нынешний Кабмин и удастся ли нардепам Верховной Рады избежать досрочных выборов.

В целом, эксперт считает, что кадровая политика у президента Зеленского отсутствует. Причина, по его мнению, в том, что выбирали на должности людей поспешно и из тех, которые были под рукой.

"По-другому и быть не могло, если учитывать то, как победил Зеленский. Поэтому кадровая политика будет, как у большевиков", - сказал Романенко и пояснил, что Сталин несколько лет потратил на взращивание своих технократов, а потом начал "зачищать" старых чиновников.

"Думаю, у Зеленского будет так же, только в ускоренном формате. Те люди, которые были хорошими одноклассниками, хорошими друзьями детства и друзьями друзей в Кривом Роге или Квартале 95, все эти люди – не о государственной политике в основной своей массе. Потому что реальные государственные таланты очень редко попадаются и очень дорого стоят", - отметил эксперт во время чата на Главреде.

Если у Зеленского не получится "вырастить" своих технократов, он "проиграет и уйдет в историю как неудачник".

"Если же у него (Зеленского, - Главред) включится инстинкт самосохранения и понимание того, что государством должны управлять люди, возможно, неприятные и говорящие противоречащие твоим основным убеждения вещи, которые позволяют тебе принять эффективное решение в данной конкретной ситуации, тогда у Зеленского и у всех нас есть шанс поплыть осознанно и в правильном направлении, а не как говно по реке", - добавил он.

Читайте такжеВ Слуге народа оценили возможность досрочных выборов в Раду и отставки КабминаРоманенко также считает, что Зеленскому не будет выгодно разгонять Верховную Раду – он вряд ли получит такое же монобольшинство. Поэтому нынешний парламент имеет шансы просуществовать все четыре года. Тем не менее досрочные парламентские выборы исключать нельзя – по мнению эксперта, все покажет следующий год, второе полугодие.

"А вот нынешнее правительство, на мой взгляд, долго не проживет. Его члены слишком часто проявляют дилетантизм. Такое впечатление, что они не управляют, а их просто используют, как ширму. Этих людей (типа Милованова) просто поставили, чтобы провести нужные решения", - считает Романенко.

Напомним, ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко пояснил, почему Украина стала токсичной и что нужно сделать, чтобы президент США Дональд Трамп защищал Украину. Также он высказался относительно того, каковы шансы, что Крымский мост рухнет.