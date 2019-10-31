Зеленский и Меркель поговорили по телефону: что обсуждали

Владимир Зеленский и Ангела Меркель пообщались по телефону / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил, что отвод войск в Золотом Луганской области приблизит проведение встречи лидеров нормандской четверки, провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней разведение сил.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Меркель поприветствовала начало разведения сил и средств в Золотом. Также стороны обсудили перспективы разведения сил вблизи населенного пункта Петровское после семи дней тишины. Кроме этого, лидеры государств поговорили о подготовке к встрече в нормандском формате.

"Стороны также обсудили вопросы транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе", - сообщили в пресс-службе ОП.

Напомним, 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. По его словам, этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позже глава украинского МИД рассказал, что станет последним толчком к проведению переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в ноябре. В частности, по его словам, Киев ожидает от Москвы выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском.

30 октября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что о конкретных датах саммита в нормандском формате можно будет говорить после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе.