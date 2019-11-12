"Мы не сможем победить Путина": эксперт предложил "замириться" с Москвой

Семен Глузман считает, что Украина должна искать компромиссы / УНИАН

Если команда президента Владимира Зеленского не научится общаться с украинцами, страну ждет еще один Майдан. Такое мнение высказал президент Ассоциации психиатров Украины, известный правозащитник Семен Глузман, который ранее дал оценку поведения президента во время конфликта с добровольцами в Золотом.

"Мы изменились, украинцы изменились. Если группа Зеленского не научится общаться с нами, то будет что-то… я не хочу говорить "Майдан". Кстати, я очень боялся Майдана из-за Петра (Порошенко, - Главред), потому что это был бы уже не Майдан, а настоящая резня людей. Сегодня я уже не боюсь вспышек насилия. Но пока растерян", - сказал правозащитник в интервью Украинской правде.

Также он прокомментировал ситуацию на Донбассе и отношения Киева и Москвы. Глузман считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин очень хочет переговоров и он экономически и политически устал от ОРДЛО.

"Мы вообще должны пытаться замиряться как-то. Мы не можем воевать, у нас нет такой армии, как у Путина. И мы победить его не можем, что бы ни говорили национал-патриоты, социал-националисты и прочие. Это – невозможно. Ну, вот есть вещи, которые невозможны", - отметил правозащитник.

По его мнению, Украина должна искать компромиссы.

"В какой-то ситуации, когда Путин скажет, что на что-то не согласен, нам легче будет апеллировать к западным союзникам: "Смотрите, мы же сделали, что обещали. А Москва не хочет". Тогда будет совершенно иное отношение к нам (…) Украине с войной невозможно жить вечно. Каждый день умирают солдаты. Путину же своих не жалко. "Русские бабы нарожают" – как говорил Жуков. Но нам-то, я надеюсь, жалко этих ребят и девчат, которые там?! Я не хочу, чтобы они превращались в мясо", - резюмировал Семен Глузман.

Напомним, Семен Глузман считает, что во время встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина президент Украины не сможет "тягаться" с главой страны-агрессора, однако, у Зеленского есть один важный козырь. В частности, за спиной Владимира Зеленского стоит весь цивилизованный мир, отметил правозащитник.