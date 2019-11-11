"Пойти под суд": скандальный Ляшко обвинил Геруса в "предательстве" Украины

Ляшко напал на Геруса / скриншот из видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который подрался с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом, отреагировал на увольнение своего "спарринг-партнера" с должности представителя президента в Кабинете министров. По его словам, для Геруса увольнения мало.

"Приветствую решение Зеленского уволить Геруса с должности представителя президента в правительстве. Но этого недостаточно", - написал Ляшко в Facebook.

При этом он заявил, что Геруса необходимо судить.

"Автор предательской "формулы Геруса", по которой Украина стала жертвой энергетической агрессии России, должен сдать депутатский мандат и пойти под суд! Врагов Украины надо очень жестко наказать, чтобы другим предателям было неповадно торговать национальными интересами Украины", - подчеркнул лидер Радикальной партии.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский поменял своего представителя в Кабинете министров.