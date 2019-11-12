Кулеба рассказал, был ли шанс сорвать строительство Северного потока-2

Северный поток-2 все равно бы построили / Фото РИА Новости

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее высказался об отмене санкций против РФ, считает, что не было ни одного шанса сорвать строительство газопровода Северный поток-2.

"Германия, самое могущественное государство Европейского Союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят, и какими нормами будет регулироваться то, что они построят", - сказал Кулеба в интервью РБК-Украина.

При этом вице-премьер считает, что Украина вместе с партнерами насколько могла, настолько и затянула строительство Северного потока-2.

"Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой", - сказал он.

По словам Кулебы, исключить Северный поток-2 из юрисдикции Третьего энергетического пакета – это второй этап борьбы.

"Но даже когда газ пойдет по Северному потоку-2 – это не означает, что будет конец борьбы. У нас есть пример газопровода OPAL, по которому у них все было хорошо, и все вопросы решены, а в результате суд Европейского Союза ограничил использование его мощностей. Я за то, чтобы всегда бороться до конца, и даже если наступит конец, все равно продолжать бороться", - резюмировал он.

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Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Евросоюза фактически финансируют российское оружие и оборонную отрасль, поддерживая строительство газопровода Северный поток-2. При этом политик признался, что разочарован позицией партнеров.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Северный поток-2 угрожает не только Украине, но и всей Европе.