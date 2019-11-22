Стало известно, зачем Арахамию вызвали на допрос в НАБУ

Давид Арахамия / УНИАН

Давид Арахамия, руководитель фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) получил повестку из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), расследующего дело о коррупции для народных избранников.

Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1, в НАБУ он отправился вместе с адвокатом.

"Я, кстати, уже иду в НАБУ […]. У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания", — заявил Арахамия.

Одновременно сотрудники Генпрокуратуры заявили о том, что в делах о коррупции могут быть другие процессуальные средства доказательства - кроме детекторы лжи (полиграфа) и простого допроса.

Напомним, ранее Давид Арахамия выгородил "спалившихся" на кнопкодавстве "слуг народа". Позднее он предложил радикально расправляться с коррупционерами, использовав фразу "Мы их трахнем".