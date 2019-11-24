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Символический жест или катастрофический удар? Эксперт рассказал, бьют ли санкции по России

24 ноября 2019, 11:25

Если бы Запад поставил себе цель вести экономическую войну против России, то санкции были бы более мощными, считает Александр Морозов.

Александр Морозов
Александр Морозов высказался о влиянии санкций на экономику России / facebook.com

Антироссийские санкции важны исключительно как символический и моральный жест, который означает, что действия Кремля и президента РФ Владимира Путина неприемлемы ни при каких обстоятельствах. С практической же стороны, санкции не имеют никакого значения для России. Такое мнение высказал российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов.

По его словам, за пять лет действия санкций против России возник огромный бизнес по их обходу, в который втянута куча российских и европейских компаний, которые продают Кремлю все, что требуется России, через третьи страны. А Кремль, в свою очередь, продает через третьи страны свои товары.

"Одним словом, с практической стороны, санкции не в состоянии нанести никакого катастрофического удара по российской экономике", - сказал Морозов во время чата на Главреде.

Более того, санкции не являются инструментом войны Запада против России, отметил он.

"Запад не ведет войну против России. Если бы Запад поставил себе цель вести какую-то экономическую войну против России, то это были бы другие санкции, гораздо более тяжелые по последствиям. Но Запад не объявлял России никакой войны. Запад всего-навсего обозначил символический жест несогласия. А это разные вещи: одно дело – выразить несогласие, другое – объявить войну", - добавил политолог.

По мнению Морозова, существующие санкции против России свою символическую функцию выполняют, но разрушить российскую экономику или нанести по ней сокрушительный удар не могут.

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Напомним, американский сенатор Джим Риш заявил, что Конгресс Соединенных Штатов Америки планирует включить в военный бюджет страны на 2020 год санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.  По словам Риша, если санкции будут включены в оборонный бюджет США, то строящие Северный поток-2 компании закроются, и тогда России придется искать новых подрядчиков.

Россия война санкции против России антироссийские санкции новости России Александр Морозов
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