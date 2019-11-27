"Не давал унизить": экс-глава Администрации Порошенко возглавил ОПЗЖ в Харькове

Игорь Райнин / УНИАН

Бывший глава Администрации президента пятого президента Украины Игорь Райнин оказался членом партии одиозного Виктора Медведчука Оппозиционной платформы – За жизнь. Так, политик в среду, 27 ноября, стал главой партийной ячейки в Харькове.

По данным издания Kharkiv Today, на представление Райнина приехал Юрий Бойко. При этом во время своей речи он отметил, что Райнин уже давно с ОПЗЖ.

"[Представляю] моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться", - заявил Бойко.

Кроме того, политик указал, что Райнин защищал Харьков, Луганск, Донецк и "не давал окончательно унизить нас".

"Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", - отметил один из руководителей ОПЗЖ.

Как ранее сообщал Главред, бывший глава Администрации президента Игорь Райнин заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах 2019 года, так как совсем не учел интересы юго-востока Украины.