Порошенко уволил секретаря СНБО Турчинова, главу АП Райнина и освободил Марчука от обязанностей в ТКГ

Петр Порошенко принял ряд кадровых решений / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства №297 от 19 мая.

Отметим, что Порошенко назначил Турчинова на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года. 17 мая Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.

Читайте такжеПорошенко уволил скандального замглавы СБУ и трех своих советниковКроме того, Порошенко освободил Евгения Марчука от исполнения обязанностей представителя Украины в трехстороннем контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Освободить Марчук от исполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в опубликованном распоряжении на сайте главы государства.

Отметим, что Порошенко также уволил главу Администрации президента Игоря Райнина.

Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства."Уволить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе президента №296.

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Как известно, Райнин был назначен на должность главы Администрации президента в августе 2016 года.

Ранее Порошенко уволил пресс-секретаря, первого помощника и ряд советников.