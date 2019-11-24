Провал на выборах 2019: экс-глава АП Райнин назвал ключевую ошибку Порошенко

Петр Порошенко с большим отрывом проиграл на выборах Владимиру Зеленскому. / кадр из трансляции

Пятый президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах 2019 года, так как совсем не учел интересы юго-востока Украины. Такое мнение высказал глава Администрации президента (ныне Офиса президента) времен Порошенко Игорь Райнин.

По словам Райнина, на Востоке иначе относились к идеологической триаде кампании Порошенко "Армия, язык, вера", чем на западе Украины.

"На мой взгляд, юго-восток просто не увидел себя в этой триаде. При этом нельзя говорить, что данные регионы не патриотичны. Это абсолютно не так, достаточно много военных из этой части страны защищают Украину. Просто государственная политика как бы не втянула в себя людей. Они не почувствовали себя востребованными до конца, в том числе и во время избирательной кампании", - сказал Райнин в интервью Стране.

Чиновник уточнил, что не участвовал в избирательной кампании своего шефа. По его словам, он "не мог принять такую идеологическую тактику" и предупреждал о последствиях. Однако, Порошенко предупреждение услышал, но никаких мер не предпринял.

"Наверное штаб видел кампанию по-другому", - резюмировал Райнин.

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Напомним, ранее глава избирательного штаба политсилы Европейская солидарность Сергей Березенко заявил, что причиной поражения его патрона Петра Порошенко на выборах президента стало отсутствие общения с украинцами в соцсетях.

Как сообщал Главред, 21 апреля 2019 года во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко с большим отрывом уступил Владимиру Зеленскому.