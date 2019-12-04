Вышел конфуз: в Раде перепутали постановление по НАТО

Егор Чернев пояснил, почему произошла путаница с документами / Фото facebook.com/cherneve

На сайте Верховной Рады опубликовали неправильное заявление о курсе Украины в НАТО. На самом деле в оригинальном обращении нет призыва к президенту просить план действий по членству в Альянсе. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Конфуз с постановлением №2327 вышел из-за технической ошибки.

"Из-за технических неувязок (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18.00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра, но вы можете прочитать его здесь", - написал Чернев в Facebook.

Также он опубликовал правильный текст заявления.

В опубликованной на сайте Рады версии отмечается, что Верховная Рада призывает президента "обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантического совета НАТО и Генерального секретаря НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО". В версии, которую обнародовал Егор Чернев такой пункт отсутствует.

Напомним, 3 декабря парламент принял постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины - обретению полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора". Решение поддержали 284 депутата.

Как сообщал Главред, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз. По его словам, через пять лет Украина должна быть полностью совместима со странами НАТО. Последний шаг, который нужно будет сделать, – получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса. Чтобы приблизиться к членству в Североатлантическом альянсе, Украине следует сфокусироваться на реформах. Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.