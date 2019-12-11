Меркель "без особой радости" назвала Путина победителем нормандского саммита - СМИ

Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита / Reuters

Долгожданные нормандские переговоры давно закончились, а послевкусие после них все еще есть. Стало известно, что якобы бундесмама Ангела Меркель назвала главу Кремля Владимира Путина победителем саммита нормандской четвёрки в Париже 9 декабря.

"Сегодня ты победитель…" — цитирует "Коммерсант" слова Меркель.

По информации журналистов, эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию в ходе саммита, причём, как отмечают журналисты, она прозвучала "без особой радости".

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что Ангела Меркель якобы назвала Владимира Путина победителем "нормандского саммита".

"Здесь, наверное, неуместно говорить, кто был победителем, кто был проигравшим. Все преследовали одну цель — возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия", — аккуратно высказался Песков, передают росСМИ.

Читайте также"Зеленский был жестче": Витренко рассказал подробности разговора с Путиным в ПарижеНапомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал место и время следующего саммита в нормандском формате. По его словам, следующая встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в нормандском формате запланирована через четыре месяца - в конце марта / начале апреля в столице Германии, Берлине.