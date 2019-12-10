У Путина намекнули на место и время следующего саммита в нормандском формате

Встреча нормандской четверки / Reuters

Следующая встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в нормандском формате запланирована через четыре месяца - в конце марта / начале апреля в столице Германии, Берлине.

Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По-моему, Берлин", - ответил путинский спикер журналистам на вопрос о месте проведения следующего саммита.

Напомним, ранее Главред опубликовал подборку тезисов, к котором пришли и которые озвучили Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в нормандском формате четверки в Елисейском дворце Парижа.