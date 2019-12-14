Донбасс уйдет в союзное государство: эксперт дал неожиданный прогноз на 2020 год

В "ДНР" могут принять неожиданное решение, считает Андрей Ермолаев / Reuters

В случае продолжения блокады оккупированный Россией Донбасс может стать частью союзного государства России и Беларуси, заявил политолог Андрей Ермолаев.

По его мнению, в ходе санкционной войны Росси было невыгодно положить проект союзного государства на "алтарь санкций".

"Вопрос союзного государства напрашивается", - заявил эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

По его мнению, создание союзного государства является вызовом для постсоветских стран, у которых есть нерешенные территориальные проблемы.

"Есть новообразования, которые увидят альтернативу. То ли барахтаться, как непризнанные и ненужные. Или разыграть маленькую глобалистическую оперетку, став частью нового нестандартного образования в качестве конфедерата союзного государства", - добавил Ермолаев.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно плана "Б" для Донбасса, суть которого заключается в том, "чтобы построить стену и жить дальше".