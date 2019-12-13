Зеленский поставил на место Путина после слов о резне на Донбассе

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на слова о "Сребренице". Глава государства указал, что Украина является свободной и демократичной страной, поэтому никакой резни не будет.

"Путин это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы объяснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократичные. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни не будет, я именно так и сказал господину Путину", - отметил Зеленский в эфире программы Право на владу.

При этом президент Украины заверил, что никакой резни на территории Донбасса не может быть.

"Я не знаю, кого вы представляете на моем месте, но я - другой человек. Я не знаю, с кем вы говорили о таких вопросах и какой имеете опыт в других странах. Но мы - другая страна, мы - другая власть, и для нас самое главное - это человеческая жизнь", - подчеркнул глава украинского государства.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности передать Украине контроль над границей до амнистии на оккупированном Донбассе.