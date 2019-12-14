Зеленский напугал Путина: экс-депутат Госдумы рассказал о разочаровании "КГБшника-манипулятора"

Путина напугала харизма Зеленского / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось сыграть в "поддавки", чтобы заманить на переговоры в нормандском формате в Париже главу Кремля Владимира Путина, убежден бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев, который ранее оценил перспективы минского процесса.

"Путин не поехал бы, если бы не считал, что едет за "большой победой". Оказалось, что не так. И Зеленский не так прост. Но, конечно, определенный элемент наивности в этом был. То, что он считал, что взглянув Путину в глаза, он сможет его в чем-то убедить, уговорить", – высказался российский оппозиционер в интервью Радіо Свобода.

Пономарев также уточнил, что Путин очень дотошный, что для Зеленского стало неожиданностью.

"Думаю, он (Зеленский – ред.) ожидал, что сможет выйти на какие-то компромиссы в ходе личной беседы. И поэтому у него даже прорвалось в каком-то из интервью. Когда у него спрашивали о впечатлениях, он сказал, что я не ожидал, что Путин будет такое внимание уделять каким-то, на мой взгляд, незначительным деталям, а он оказался очень придирчивым. То есть, действительно на самом деле ничья – ни Путину не удалось продавить то, что он хотел, ни Зеленскому не удалось затянуть Путина на те решения, на которые тот ожидал", – подчеркнул Пономарев.

Эксперт уточнил, что президент Украины – человек другого возраста, чем Путин, и к тому же харизматик.

"Путин очень боится харизматиков. Это совершенно не его типаж людей. Во-вторых, Путин – манипулятор как КГБшники, а Зеленский – манипулятор как актер. И в данном случае опять же, как "коса находит на камень". Поэтому я думаю, что Путин просто рассчитывал на этой встрече воспользоваться молодостью, неопытностью и т.д., каким-то наскоком очаровать его и поставить точку. Этого не получилось. Думаю, что будет "разбор полетов" очень сильный в Москве. Я так думаю, что он уже начался в Париже", – резюмировал эксперт по вопросам российской политики.

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По словам Зеленского, вместо запланированных 20 минут они с его российским коллегой проговорили час. Зеленский отметил, что они - очень разные по темпераменту и сложно было договариваться.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика", - сказал Зеленский на брифинге после итоговой пресс-конференции саммита "нормандской четверки".

Также ранее президент России Владимир Путин после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что остался доволен.

"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ журналистам.